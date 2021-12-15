وطن النهار

احتفل جناح الكويت في معرض «اكسبو 2020 دبي» بالزائر المليون وذلك عقب مرور 74 يوما على انطلاق هذا الحدث العالمي الذي تشارك فيه اكثر من 190 دولة.

وقالت وكيلة وزارة الاعلام المفوض العام لجناح الكويت في المعرض منيرة الهويدي في تصريح لـ«كونا»: ان تخطي حاجز المليون زائر فاق الدراسات الموضوعة لعدد الزوار المتوقع الى الجناح، لافتة الى ان هذا الانجاز كان ثمرة عمل وجهد اللجان والفرق العاملة لابراز الجناح بصورة تعكس المظهر الحضاري للدولة وتنال اعجاب واستحسان الزائرين.

وبينت الهويدي ان الجناح مستمر في استقبال الزوار حتى نهاية مدة المعرض في مارس المقبل، مشيرة الى ان الاقبال الشديد الذي يشهده الجناح من قبل الزوار ومن مختلف الجنسيات والاعمار يعكس الشغف للتعرف على الكويت ورؤيتها المستقبلية.

واحتفاء بهذه المناسبة قام مدير جناح الكويت د. بدر العنزي باهداء درع تذكارية للزائر الذي اكمل حاجز المليون وهو فامبولا فاردا من استونيا، الذي عبر عن سعادته بكونه الزائر المليون للجناح الكويتي، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها من قبل ادارة الجناح الكويتي الى جانب التقنيات والأجهزة والمعدات والآثار التي ابرزت قصة الكويت وارثها الجغرافي والحضاري الى جانب مشاريعها الاستراتيجية ومبادراتها التنموية.

ويعد الجناح الكويتي الذي يقع في منطقة الاستدامة بالمعرض تحت شعار «كويت جديدة .. فرص جديدة للاستدامة» هو الاضخم في تاريخ مشاركات الكويت بالمعارض الدولية ويقع على مساحة تبلغ نحو 5?5 آلاف متر مربع وارتفاع 24 مترا.

وتنظم معارض «اكسبو الدولية» كل خمس سنوات وتستقطب خلال فترة اقامتها ملايين الزوار لاستكشاف الأجنحة والفعاليات الثقافية التي ينظمها مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات والشركات والمنظمات الدولية في اكبر الفعاليات العالمية غير التجارية.

يذكر ان «اكسبو 2020» يقام تحت مظلة «المكتب الدولي للمعارض» وهي منظمة دولية مقرها باريس قامت في عام 1928 بطرح «الاتفاقية الدولية للمعارض» التي وقعت عليها غالبية الدول من مختلف انحاء العالم.

