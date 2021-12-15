وطن النهار

زار وفد وزارة التربية جناح الكويت بمعرض اكسبو في دبي 2020 واطلع على التجربة المميزة لأقسام الجناح الذي عبر عن الرؤية المستقبلية للكويت ممزوجة بالتاريخ والتراث بطريقة مشوقة.

وقال رئيس وفد وزارة التربية مدير ادارة التقنيات التربوية د. غانم السليماني ان جناح الكويت يعتبر من الأجنحة المميزة في معرض اكسبو 2020 ويحظى بزيارات كثيرة من قبل الزوار الذين يحرصون على مشاهدة جناح الكويت، مشيدا بجهود العاملين في وزارة الاعلام الذين قدموا صورة مشرقة للكويت نتيجة حرصهم على ايصال المعلومات للزوار وتقديم صورة تعكس التاريخ والتراث الأصيل للكويت الى جانب الرؤية المستقبلية بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد.

وأشاد السليماني بحرص وزارة التربية التي شاركت بجناح من خلال تجسيد الحياة الفطرية الطبيعية في الكويت حيث قدم قطاع التنمية التربوية والأنشطة «ادارة التقنيات التربوية المتحف العلمي التربوي» مجموعة من المحنطات من حيوانات وطيور تعيش على ارض الكويت حيث تشكل البيئة الطبيعية في الكويت ارضا خصبة للكائنات الفطرية وتعد من اهم مسارات الطيور المهاجرة.

