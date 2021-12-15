مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين انها وقعت اتفاقية بيع واعادة تأجير ابراجها في المملكة الأردنية، اذ دخلت شركة زين الأردن في اتفاقية محددة المدة بـ 15عاما لبيع واعادة تأجير البنية التحتية لمحفظة ابراجها (2607 أبراج) لشركة TASC Towers مقابل 88 مليون دولار «زين تمتلك حصة اقلية 25 في المئة في TASC Towers».

وأوضحت زين ان هذه الصفقة تتضمن 223 موقعا اضافيا سيتم نقلها الى شركة TASC Towers لادارتها، علما ان عملية البيع ستكون لـ (هيكل) البرج فقط، اذ ستكون شركة TASC Towers المسؤولة عن ادارة المرافق الداعمة مثل: مولدات الطاقة، خزانات الوقود، اكشاك الحماية، بالاضافة الى اتفاقية بناء ما لا يقل عن 525 موقعا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية ان شركة زين الأردن ستحتفظ بجميع المعدات التي تتعلق بادارة الشبكة، اذ ستبقى هوائيات الاتصالات اللاسلكية، البرامج الذكية، والملكية الفكرية ملكا لها.

تتخذ شركة TASC Towers من دبي مقرا رئيسا لأعمالها، وهي مشغل ابراج دولي يركز على البيع واعادة التأجير، والاستثمار في رأس المال المخصص لأعمال البناء والنمو في اسواق الشرق الأوسط وشمال وشرق افريقيا وجنوب آسيا.

ركائز الاستراتيجية

وتنظر مجموعة زين الى مجالات الأعمال في تشارك البنية التحتية باعتبارها احدى الركائز الرئيسة لاستراتيجية اعمالها sight4، في ظل التغير في جميع مجالات الحياة، والاتجاه الى القطاع الرقمي، وأيضا لحاجة المشغلين لشبكات الاتصالات الى اعادة ابتكار محفظة خدماتهم باستمرار، حيث البحث المستمر عن مصادر جديدة لتعزيز وتنويع الايرادات. وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «هذه الصفقة تبرز استراتيجية زين في تشارك البنية التحتية في اسواق الشرق الأوسط، فهي الصفقة الثانية في محفظة ابراج المجموعة بعد الانهاء الناجح لصفقة بيع واعادة استئجار ابراج زين في الكويت».

وأوضح الخرافي ان هذا المسار الاستراتيجي الجديد سيمنح فرصا اوسع لـ«زين» لتهيئة قيمة حقيقية لمساهمينا في مجالات تشارك البنية التحتية، حيث سيسهم هذا التوجه في تحسين رأس المال، وزيادة العائدات، وسيسمح للمجموعة بتوجيه استثماراتها الى عائدات البيع في المشاريع التجارية.

وأضاف قائلا «نتوقع المزيد من القيمة التي من الممكن ان تحققها قدرات البنية التحتية في اسواق الشرق الأوسط، لذا نخطط لاستثمار شراكتنا الاستراتيجية مع شركة TASC Towers، واستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها مجالات تشارك البينة التحتية».

مرونة الاستثمار

وأشار الخرافي الى ان هذه الصفقة ستمنح عمليات زين الأردن مزيدا من المرونة للاستثمار في ترقيات الشبكة، وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، كما ستعزز الكفاءة التشغيلية بزيادة التركيز على الأعمال الأساسية والعملاء لتقديم افضل تجربة للعملاء في المملكة».

الجدير بالذكر ان الاستراتيجية التي تتحرك بها مجموعة زين في مجالات تشارك البينة التحتية سيضمن لها تحقيق مكاسب افضل لعملياتها، لذلك تواصل بحثها عن الفرص الممكنة التي توفر لها افضل بيئة عمل لادارة ابراج الاتصالات، حيث سيسهم هذا التوجه في تقليل المصروفات التشغيلية للشبكات، والتركيز اكثر على رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، والعمل على تطويرها وفق احدث المواصفات والمعايير، وتقليل حجم النفقات الرأسمالية المستقبلية، كما انه سيدعم في نفس الوقت الاستثمارات الموجهة الى البنية التحتية والتقنيات الحديثة، والتوسع في خدمات الجيل الخامس، وهو ما سيخدم اهدافها الاستراتيجية في التوسع في الاستثمارات ذات العائد الأعلى مستقبلا.

واذ تملك مجموعة زين واحدة من اكبر محافظ ابراج الاتصالات في اسواق الشرق الأوسط، فانها كانت اولى الشركات المشغلة لشبكات الاتصالات في المنطقة التي اعلنت عن بيع واعادة استئجار الأبراج، باعلان شركتها زين الكويت ببيع اكثر من 1620 برجا، ومؤخرا اعلنت شركة زين السعودية على موافقة مجلس ادارتها على عروض مقدمة للاستحواذ على 8100 برج.

وتدفع مجموعة زين دائما بخطط اعمالها الى قطاعت النمو الجديدة لتعزيز عوائدها وتدفقاتها النقدية، كما انها تسعى في استراتيجيتها الى تجاوز خدمات الاتصالات، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز وصولها الى الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبناء مراكزها الاقليمية.

الجدير بالذكر ان مؤسسة FTI Capital Advisors قامت بدور المستشار المالي الحصري لمجموعة زين في هذه الصفقة.

