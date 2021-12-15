مال وأعمال

استقبلت شركة البترول الوطنية الكويتية وفدا بريطانيا رفيع المستوى، ضم كلا من وزير الصادرات مايك فرير وسفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى الكويت بليندا لويس، حيث عقد اجتماع بين الجانبين في قاعة الاجتماعات الرئيسة التابعة لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله.

واستمع الوفد الزائر الذي استقبله نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي الى شرح موسع حول مشروع الوقود البيئي وأهميته ومراحل انجازه بما يشكل قفزة نوعية في صناعة التكرير الكويتية، عبر منتجاته عالية الجودة ذات المحتوى المنخفض من الكبريت، والتي تتوافق مع اشد المعايير البيئية العالمية، مثل يورو-4 ويورو-5، مما يسمح بتسويق هذه المنتجات في مختلف انحاء العالم.

وأكد العتيبي للوفد حرص «البترول الوطنية» على توفير افضل ظروف وشروط الأمن والسلامة لعمالة المشروع طوال فترة تنفيذه، اضافة الى ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

ومن جانبه، اشاد الوفد بالجهود المتميزة التي قامت بها الشركة لانجاز هذا المشروع الحيوي العملاق، خصوصا وأنه يسهم مباشرة وبشكل فعال في الحد من الانبعاثات، والمحافظة على البيئة.

وفي الختام، قام الوفد الضيف بجولة ميدانية اطلع خلالها على وحدات المشروع في مصفاة ميناء عبدالله.

