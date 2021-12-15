مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمد عبدالصمد وحيدي في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار كويتي والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز على البث المباشر في محطة نبض الكويت FM 88.8 يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021.

وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.

ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي على فرصة للفوز بمبلغ 10,000 دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5,000 دينار لمدة 10 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة فقط بمبلغ 100 دينار كويتي.

سيتم الإعلان عن الفائز بالسحب القادم يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021.

