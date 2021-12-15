مال وأعمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى لــ«النهار»، عن دراسة مبدئية وتوجه حكومي لإزالة سوق الصفافير التراثي في منطقة شرق وإنشاء سوق جديد علي غرار سوق المباركية، مؤكدة أن التصور الحكومي للمشروع سوف يرتكز علي تسليم الحكومة لسوق الصفافير للقطاع الخاص للاستثمار بنظام «BOT».

وأضافت أن المشروع الجديد لسوق الصفافير سوف يحتوي على 450 محلا لمختلف الأنشطة منها سوق تجاري متكامل يحتوي على مختلف الأنشطة والكافيهات والمطاعم وحديقة عامة، بالإضافة الى سينما ومدينة أطفال، موضحة أن «المباركية الجديدة» ستكون قبلة للسائحين والمتسوقين من مختلف المناطق، بالإضافة إلى السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاوربية.

وأوضحت أن المنطقة التراثية الجديدة (مباركية شرق) سوف تخلق منطقة أخرى ذات بعد اقتصادي وتراثي مختلف كونها في منطقة جاذبة السياحة والمتسوقين من مختلف مناطق الكويت، متوقعة طرح المشروع من قبل الجهات المختصة والمجلس البلدي علي الحكومة الجديدة عقب استكمال كل المعلومات والبيانات حول المشروع والية التنفيذ.

وقالت إن المباركية الجديدة سوف تتيح الفرص لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمبادرين للإستثمار في مشاريع مدرة للدخل وذات جدوة اقتصادية عالية منها تجارة التجزئة والملابس والتحف، بالإضافة الى الأنشطة ذات الطابع التراثي التقليدي للتاريخ الكويتي القديم ومنها المحال التجارية المتخصصة في الأواني النحاسية ودلات القهوة والأباريق والصواني، للحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة.

وذكرت أن التوجه الحكومي سوف يعمل على طرح المشروع للجهات الاستشارية العالمية لتنفيذ المشروع وفق الرؤية التراثية المطلوبة، مبينة ان من بين المخططات التي تهدف الحكومة لتنفيذها في المباركية الجديدة التركيز على الطابع التاريخي والتراثي للكويت والخليج في المنطقة وذلك بتنظيم الطرق والمحال وكل المنشآت داخل السوق الجديد على النمط القديم متوازيا مع الحديث في التصميمات التي تناسب الذوق العام والتطور التكنولوجي.

الجدير بالذكران سوق الصفافير يقع في منطقة شرق ومن أقدم الأسواق التراثية في الكويت، وقد مر على إنشاءه نحو 150 عاماً وتعرض المحال التجارية في السوق الأواني النحاسية من دلال القهوة والأباريق والصواني، وكانت تجرى فيه عملية «تصفير النحاس» أي تلميعه وكان محجا للكويتيين الراغبين في اقتناء الأواني النحاسية للطهي قبل أن يواكب العصر الحالي بما طرأ عليه من تطور في الأواني المقتناة.

