مال وأعمال

كشفت أرقام رسمية عن ارتفاع القروض الاستهلاكية والمقسطة بواقع 1.6 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، من 14.2 ملياراً بنهاية أكتوبر 2020 إلى 15.8 ملياراً بنهاية أكتوبر من العام الحالي.

وفيما بلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 1.7 ملياراً، سجلت القروض المقسطة 14.1 مليار دينار بنهاية أكتوبر من العام الحالي وذلك وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي بنهاية أكتوبر 2021.

وبينت الإحصائية، أن إجمالي ما تم منحه من تسهيلات ائتمانية على المستوى القطاعي بلغ 41.6 مليار دينار، مقابل 39.9 ملياراً لنفس الفترة، بزيادة سنوية قدرها 1.7 مليار.

وأشارت بيانات المركزي إلى أن موجودات البنوك المحلية سجلت ارتفاعاً قدره 3.1 مليارات على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 72.3 ملياراً بنهاية أكتوبر 2020 إلى 75.79 ملياراً بنهاية اكتوبر 2021.

وبينت أن الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت سجلت 14.1 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2021 مقابل 14.7 ملياراً للفترة نفسها من العام الماضي وبتراجع قدره 600 مليون.

وأشارت البيانات إلى أن موجودات بنك الكويت المركزي تراجعت من 14.063 ملياراً إلى 12.6 ملياراً بنهاية أكتوبر 2021، مسجلة تراجعاً قدره 1.43 مليار دينار.

وحول أداء الشركات الاستثمارية، أوضحت الاحصائية أن ديون الشركات الاستثمارية تراجعت بشكل سنوي بحدود 300 مليون دينار من مستوى 2.6 إلى 2.3 مليار خلال الفترة المشار إليها، في ظل ترشيد المصروفات وخروج بعض الشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث تراجع عدد تلك الشركات من 26 إلى 23 شركة.

وأوضح المركزي أن أذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل، المستحق والجديد تراجع من مليار دينار إلى 950 مليوناً على أساس سنوي خلال الفترة المشار إليها.

