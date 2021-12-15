مال وأعمال

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتطوير كوادره الوطنية وتعزيز أساليب الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية، استضاف بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية بعنوان «ما بعد جائحة كورونا والعودة عن إجراءات التخفيف المطبقة من قبل البنوك المركزية»، بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF) خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر 2021، بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن الحلقة النقاشية أتاحت للمشاركين مناقشة التدابير التنظيمية والرقابية التي طبقتها البنوك المركزية على القطاع المصرفي والمالي لمواجهة جائحة كورونا، والعودة عن تلك الإجراءات. وكذلك تناولت الحلقة التطور في قطاع التكنولوجيا الرقمية استجابةً للجائحة وتوجيهات الخبراء نحو أهمية التطوير المستمر لسياسة وإدارة الأمن السيبراني في القطاع المالي لصد الهجمات السيبرانية.

وتأتي استضافة بنك الكويت المركزي لهذه الحلقة النقاشية في إطار سلسلة الحلقات النقاشية السنوية التي ينظمها بنك الكويت المركزي بهدف تطوير قدرات المشاركين وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال الرقابة المصرفية انطلاقاً من أهمية الدور الذي تقوم به البنوك المركزية في إطار جهود المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.

