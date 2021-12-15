مال وأعمال

أفاد مراسل «سكاي نيوز عربية» في بيروت، بتسجيل الليرة اللبنانية انهيارا قياسيا وغير مسبوق في تاريخ لبنان، حيث وصل سعر الصرف أمام الدولار 28 ألفا. وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا، حيث وصل سعر صفيحة المازوت إلى أكثر من 338 ألف ليرة، وتجاوز سعر صفيحة البنزين 318 ألف ليرة. ويتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير مرة أخرى في الأسواق، مما سيكبّد اللبنانيين أعباء إضافية، حيث أصبح الحد الأدنى للأجور يساوي أقل من 25 دولارا أميركيا. فيما تراجعت الليرة التركية أربعة في المئة قبل أن تشهد تعافيا جزئيا بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية بفعل مخاوف بشأن خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.

ولامست الليرة 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192.

