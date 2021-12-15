حامت قيمة أبل السوقية قرب حاجز الثلاثة تريليونات دولار، في أعقاب أداء مذهل على مدى العقد المنصرم حولها إلى كبرى شركات العالم قيمة. وتراجعت أسهم الشركة، أكثر قليلا من 2% لتغلق على 175.74 دولارا متخلية عن مكاسبها السابقة والتي قربتها من سعر 182.86 الذي يمثل ارتفاعا بنسبة 4% وهو المستوى اللازم لبلوغ قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار القياسي. وارتفع سهم أبل نحو 11% الأسبوع الماضي، موسعا مكاسبه التي تجاوزت 30% منذ بداية العام مع بقاء المستثمرين على ثقتهم في أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك على الرغم من ارتفاع أسعارها.