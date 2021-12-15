مال وأعمال

حامت قيمة أبل السوقية قرب حاجز الثلاثة تريليونات دولار، في أعقاب أداء مذهل على مدى العقد المنصرم حولها إلى كبرى شركات العالم قيمة. وتراجعت أسهم الشركة، أكثر قليلا من 2% لتغلق على 175.74 دولارا متخلية عن مكاسبها السابقة والتي قربتها من سعر 182.86 الذي يمثل ارتفاعا بنسبة 4% وهو المستوى اللازم لبلوغ قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار القياسي. وارتفع سهم أبل نحو 11% الأسبوع الماضي، موسعا مكاسبه التي تجاوزت 30% منذ بداية العام مع بقاء المستثمرين على ثقتهم في أن المستهلكين سيواصلون شراء هواتف آيفون وأجهزة ماك بوك وخدمات مثل أبل تي.في وأبل ميوزيك على الرغم من ارتفاع أسعارها.