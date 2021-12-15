مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات- أحمد الزبن، ان حركة المسافرين في 2021 ما تزال تقدر عند حوالي 40% فقط من مستويات ماقبل الجائحة، الأمر الذي قلل الطلب على شراء وتأجير الطائرات، وأثر سلبا على انخفاض القيمة، مبينا انه في عام 2020 تسلمت شركات الطيران حول العالم 805 طائرات جديدة فقط، اي نحو نصف العدد المخطط في بداية العام. ومن المتوقع أن تستلم شركات الطيران 1143 طائرة جديدة في عام 2021.

وذكر الزبن في تصريح صحافي بمناسبة إعلان النتائج المالية لشركة ألافكو، ان عمليات «ألافكو» التشغيلية قد تأثرت بسبب ظروف البيئة التشغيلية لقطاع الطيران وحركة السفر وسوق تأجير الطائرات العالمي، ما انعكس على نتائجها للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حققت الشركة اجمالي ايرادات تأجير بلغ 100 مليون دينار ، مقارنة بمبلغ 115.4 مليون دينار في العام الماضي، اي بتراجع نسبته 13%، فيما تراجع اجمالي الموجودات 7% من 1.42 مليار دينار في 2020 الى 1.32 مليار دينار في 2021.

