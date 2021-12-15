الاخيرة

أحد أخطاء الماضي الجسيمة التي مازالت باقية الاعتقاد الراسخ أن من يتدثر برداء الدين - وقد يكون الدين منه براء، رجلاً أو امرأة، رجلاً كان يطلق اللحية ويقصِّر الدشداشة، أو امرأة تلبس الحجاب - هما بالضرورة شديدا الأمانة والاستقامة، لذا يسلّمان بالعادة مسؤوليات الجهات الرقابية والمالية، ويعتقد البعض خطأ أن غير الملتحي أو غير المحجبة هما بالضرورة معدوما الذمة والضمير فيبعدون عنهما ظلماً تلك المسؤوليات...

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هذا الفهم الخطأ تماماً هو ما تسبب في أغلب السرقات والتجاوزات والعمولات والرشاوى التي عاشتها الكويت، وتخلفها الشديد في مؤشرات الشفافية، حتى تحولت السرقة من عمل شاذ وشائن إلى ثقافة عامة مقبولة في المجتمع، ويُتهم بالغباء من لا يقوم بها، بل ولاحظنا أن الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات التي يديرها من يدعي التدين هي في الأغلب الأكثر تجاوزاً في تقارير الجهات الرقابية.

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وتظهر الحقائق والوقائع التاريخية التي لا تخطئ أن منضوي التيارات الوطنية والليبرالية واليسارية وحتى العلمانية من الوزراء والنواب وكبار وصغار المسؤولين في الوزارات والشركات الحكومية هم الأقل في فضائح التجاوزات المالية، بينما امتلأت للأسف سيرة بعض من يتدثرون برداء الإصلاح والدين بالإثراء غير المشروع والتجاوزات المالية وقضايا العمولات والرشاوى وشراء الشهادات الدراسية الزائفة بقصد حصد المال الحرام من الأموال العامة التي يعتقد البعض ألا عقوبة على من يسرقها كونه أحد ملاكها، ومن ثم لا عقوبة على من يسرق ماله... ويا لها من عبقرية في تبرير سرقة الأموال الحرام...

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آخر محطة:

(1) الكلام السابق يخص من يتدثرون بالدين والدين منهم براء والإشكال في صعوبة تمييزهم عن الآخرين، إلا بعد فوات الأوان ووقوع الفاس بالرأس، مادمنا نحاسب الناس على المظهر لا المخبر.

(2) في الزبدة.. الأمانة والاستقامة لا علاقة لهما بالشكل فأكثر دول العالم شفافية وأمانة هي الدول غير الإسلامية وأكثرها تجاوزا وتأخراً في مؤشرات الشفافية هي التي ترفع راية الدين للأسف.

