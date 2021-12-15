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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أول من أمس «مبادرة الحجر الأسود الافتراضي» بهدف «استخدام الواقع الافتراضي والتجارب الرقمية التي تشير الى محاكاة الواقع الحقيقي» وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد السديس في البيان «أهمية انشاء بيئة محاكاة افتراضية لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم من خلال العالم الافتراضي وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق».

ولفت الى أن الحرمين «يمتلكان مكانز دينية وتاريخية عظيمة يجب العمل على رقمنتها وايصالها للجميع، في ظل ما يوفر من امكانات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة».

