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يعكف باحثون بريطانيون، على تجريب لقاح جديد ضد فيروس كورونا لا يستخدم الابر، في مسعى لجعل التطعيم أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة التي تظهر بين الفينة والأخرى، منذرة باعادة الحرب ضد الوباء الى المربع الأول. ويسعى اللقاح الجديد المحتمل الى جعل عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «أقل ايلاما» أيضا، حتى وان كان الوخز الناجم عن الابرة، خلال الوقت الحالي، خفيفا للغاية. وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فان علماء من جامعة «ساوثامبتون» البريطانية يجربون لقاحا يجري منحه بشكل هوائي، عن طريق الجلد، ثم تصل الجرعة بدقة الى الجسم والمناطق المستهدفة. ويتم أخذ جرعة هذا اللقاح من خلال وضع المركب في جهاز صغير، ثم يتم الصاق جزء بلاستيكي منه بجلد الجسم، في منطقة الذراع، وعندئذ، يتم الضغط والدفع، حتى يدخل اللقاح عن طريق الجلد.

ويقول الفريق العلمي ان اللقاح المحتمل سيمنح مناعة واسعة ضد فيروس كورونا المستجد، كما أنه سيساعد أيضا ضد المتحورات الجديدة في المستقبل وفيروسات محتملة من عائلة «كورونا». وأوضح الباحث سول فوست، وهو مدير منشأة التجارب السريرية التابعة للمعهد الوطني البريطاني للصحة في جامعة ساوثامبتون، أن هذا اللقاح يأخذ بالحسبان المتحورات الموجودة والأخرى التي ستظهر مستقبلا. ومعظم اللقاحات المتاحة حاليا ضد فيروس كورونا المستجد تستخدم متواليات من الحمض النووي الريبوزي، اعتمادا على الجزء المعروف بالبروتين الشوكي «سبايك» من عينات فيروس كورونا الذي جرى رصده لأول مرة أواخر 2019. وتسعى التكنولوجيا الجديدة للقاح الى اكتساب القدرة على توقع الطريقة التي سيتحور بها الفيروس، وفي حال تم هذا الأمر، فان التطعيم سيكون قادرا على استهداف المتحورات المتزايدة.

وقام البروفيسور جوناثان هيني، من جامعة كامبريدج، بتطوير اللقاح وقال «عندما تنتشر متحورات جديدة، فان المناعة تبدأ في التراجع، ولهذا فنحن في حاجة الى تقنيات جديدة».

وأضاف أنه من الضروري أن يواصل العلماء تطوير جيل جديد من اللقاحات المحتملة، في مسعى الى حماية الناس من التهديدات المستقبلية للفيروس.

