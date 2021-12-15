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في خبر قد يشكل ثورة بعالم الطب والعلم، كشف علماء في اليابان عن لقاح جديد يزعمون أنه يمكنه القضاء على ما يسمى «خلايا الزومبي» المرتبطة بالشيخوخة وأمراض مختلفة. ونشر فريق البحث، بقيادة البروفيسور تورو مينامينو من جامعة جونتيندو، نتائج دراستهم في مجلة Nature Aging. في التفاصيل أظهرت الفئران التي أُعطيت اللقاح انخفاضاً في مستويات الخلايا الشائخة، المعروفة باسم «خلايا الزومبي»، والتي تتراكم مع تقدم العمر وترتبط بحالات مثل التهاب المفاصل وتصلب الشرايين. وقال مينامينو: «نستطيع توقع أن يُطبق اللقاح في علاج تصلب الشرايين، السكري، وأمراض أخرى مرتبطة بالشيخوخة». يشار إلى أن الخلايا الشائخة هي خلايا تتوقف عن الانقسام مع مرور الوقت، لكنها لا تموت. وتنزل الضرر بالخلايا القريبة عبر إطلاق مواد كيميائية تتسبب بالالتهابات.

