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تمكنت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة بارزة أمام طموحها لأن تصبح محامية، فيما كانت محاولات سابقة قد باءت بالفشل. وقالت كارداشيان على «تويتر»، انها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في احدى الجامعات. وكتبت على حسابها على «تويتر» الذي يتابعه 70.7 مليون «يا الهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار»، وأضافت «لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون.. لم يكن الأمر سهلا على الاطلاق». كما أشارت كارداشيان الى أنها فشلت في الاختبار ثلاث مرات قبل اجتيازها له، وقد كان ذلك الفرصة الأخيرة لها. وتدرس كارداشيان القانون في كاليفورنيا عبر برنامج يسمح بذلك، تحت اشراف محامٍ مخضرم أو قاضٍ، وهي من بين ولايات قليلة لديها مثل هذا البرنامج.

وباجتياز ذلك الاختبار ستصبح كارداشيان قادرة على استكمال دراسة القانون والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

ولم يُكشف النقاب حتى الآن عن معدل النجاح في الاختبار الذي دخلته كارداشيان في 26 أكتوبر، لكن لم ينجح سوى 21 في المئة ممن خضعوا للاختبار في يونيو. وقالت نقابة المحامين في كاليفورنيا، أمس، ان نتائج الاختبار سرية ولا يمكنها تأكيد نجاح كارداشيان. وكان والد كارداشيان محاميا وضمن فريق الدفاع عن أو. جيه.سيمبسون، لاعب كرة القدم الأميركية الشهير، وقالت انها تريد أن تشتغل بالمحاماة من أجل العمل على اصلاح نظام العدالة الجنائية.

وتسمح كاليفورنيا عادة بأداء اختبار طلاب السنة الأولى في القانون ثلاث مرات فقط، لكنها أعطت أي شخص فشل في اختبار يونيو 2020 محاولة اضافية واحدة بسبب جائحة «كوفيد-19».

