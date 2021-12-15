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اختيرت النجمة المصرية ياسمين صبرى ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» tccandler، عبر موقع «إنستغرام»، لتكون النجمة العربية الوحيدة بالقائمة حتى الآن في المسابقة التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالي.

وبينما تحل ياسمين صبري، كونها الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، فإن القائمة تضم العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018 و 2020، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام. يشار إلى أن النجمة المصرية ?حضرت أول من أمس ?حفل ختام ?مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الأولى وأثارت موجة من التفاعل بين المتابعين بسبب غرابة إطلالتها. وظهرت ياسمين على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة وجذابة، بفستان باللون الأبيض طويل وضيق مع قماشة شفافة على الأكتاف، مليئة بالريش.

وتفاعلت ياسمين بشكل كبير مع عدسات الكاميرات والمصورين وحرصت على مساعدتهم لالتقاط صور لها. وانطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة في المملكة العربية السعودية، الاسبوع الماضي بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن المصريين في مقدمتهم، الفنان محمد هنيدي والفنانة ليلى علوي التي تم تكريمها خلال الافتتاح، والفنانة يسرا، نيللي كريم، إلهام شاهين، ولبلبة ونادية الجندي.

