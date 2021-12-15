عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: جاءت القمة الخليجية الـ42 امس بالعاصمة السعودية الرياض لتتوج العام الأول المزدهر للمصالحة، باتفاق لافت على 5 ملفات من أبرزها نووي إيران والإصلاحات في لبنان. وبدا الاتفاق، بارزا في بيانات مشتركة صدرت بين السعودية وبقية دول المجلس، بكل محطة وصل إليها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في جولته الخليجية.

والجمعة غرد وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان قائلا «عبّرت جولة ولي العهد إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن مفهوم الخليج الواحد والمصير المشترك، وتوقيتها جاء لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب» وعقب تدشين آلية للتشاور السياسي بين مصر ودول الخليج بالرياض الأحد، قال الوزير السعودي إن «القمة تأتي في وقت حساس به تحديات وفرص، وستدعم القمة دفع مسيرة الخليج الموحد للأمام».

واتفقت البيانات المشتركة الخمسة التي صدرت في ختام كل زيارة لولي العهد السعودي لدول المجلس على 5 ملفات. ففي ملف إيران، أكدت البيانات «على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار».

وفي الشأن اللبناني، شددت «على أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وأن لا يكون منطلقاً لأي أعمال ارهابية أو اجرامية تزعزع أمن واستقرار المنطقة».

واتفقت البيانات «على مواصلة الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية»، كما اتفقوا على أهمية الوصول إلى حلول سياسية لأزمتي سورية وليبيا.

وفي ملف أفغانستان أكدت البيانات «على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين». كما عبرت «عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية بأفغانستان، مع تثمين دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في باكستان يوم 19 ديسمبر». وفي ملف المصالحة، أكدت البيانات «على مضامين إعلان العُلا»، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي أقرت في قمة 2015.

