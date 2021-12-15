عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: عقدت اعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس في الرياض بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

وترأس وفد الكويت الى القمة الخليجية ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وناقش قادة المجلس في قصر الدرعية، شمال الرياض خلال أعمال الدورة القضايا المدرجة على جدول الأعمال لا سيما التحديات السياسية والأمنية التي تفرض على مجلس التعاون تكثيف الجهود لتعزيز التضامن والتكاتف وتحقيق آمال وتطلعات مواطنيه.

وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة كل التحديات. كما أكد البيان الختامي للقمة على تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والأعمال، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي.

وفي كلمته أثناء انتهاء الجلسة المفتوحة، رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالوفود المشاركة، مشدداً على ضرورة ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد الصف في وجه التحديات، وذلك بعد مرور 4 عقود على تأسيس المجلس. وأشاد بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا، مشيراً إلى أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات. كما أوضح أن بلاده مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. واضاف «نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وندعم الحل الدبلوماسي للنزاعات»، وأكد على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية، قائلاً «نتطلع اليوم لبناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة محفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل».

من ناحية أخرى، أكد على أهمية دعم استقرار العراق. كما نوّه إلى ضرورة الوصول لحل سياسي في اليمن، مشيراً إلى أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل النزاعات. وأكد على دور السعودية المفصلي في تجاوز التحديات.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أهمية التعامل بشكل جدي مع ملف إيران النووي. وقال «نتطلع إلى الوصول إلى حل فعال لأزمة البرنامج النووي الإيراني»، كما شدد على ضرورة منع أفغانستان من أن تصبح مصدر تهديد للمنطقة.

بدوره، شدد العاهل البحريني الملك الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية دور السعودية في تجاوز التحديات، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمضامين بيان قمة العلا.

في حين اعتبر نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معتبراً الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات. وأشاد بنتائج جولة ولي العهد السعودي الخليجية الأخيرة. واضاف «هدفنا تعزيز العمل الخليجي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية»، مؤكدا ان «هناك عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات».

وعقدت القمة الخليجية الـ42 وسط تطورات مهمة تشهدها المنطقة والعالم لبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات بالإضافة الى التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس. كما تعقد هذه القمة عقب ظروف استثنائية مر بها العالم خلال العامين الماضيين بسبب فيروس «كورونا»

ما استدعى مناقشة تداعيات الجائحة على الدول الخليجية لاسيما الجانب الاقتصادي.

