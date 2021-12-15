عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان ختامي عقب قمته في الرياض أن أي اعتداء على دولة عضو في هذه المنظمة سيعتبر اعتداء على جميع الأعضاء فيها. وبحسب البيان الختامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ42 «اعلان الرياض» والذي تلاه أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، فقد اتفق القادة على «التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعا» كما جددت القمة «ما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كل التهديدات والتحديات».

وشدد البيان الختامي على «أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها».

واكد البيان الختامي لقمة الرياض الحرص على تماسك المجلس ووحدة الصف وتحقيق التكامل كما أكد على أهمية مكتسبات مجلس التعاون وإنجازاته. ودعا الى مواصلة العمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية والتأكيد على مضامين إعلان العلا

وقال البيان الختامي ان مجلس التعاون جدد الحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وشدد على احترام مبدأ السيادة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية موضحا ان أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.

ودعا البيان الى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله واكد القادة على رفض اعتداءات الحوثيين على السعودية واكد البيان الختامي للقمة الخليجية ان «استمرار هجمات الحوثيين بدعم إيراني يهدد الأمن الإقليمي»

وشدد البيان على ضرورة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار مؤكدا على ضرورة مشاركة دول المجلس بأي مفاوضات مع إيران ودعا الى ضرورة معالجة البرنامج الصاروخي الإيراني

واكد البيان على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتنفيذ خطة العمل المشتركة كما طالب لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود ومطالبة لبنان بمنع حزب الله من ممارسة نشاطاته الإرهابية. واكدت القمة على وحدة وسيادة الأراضي العراقية وهوية العراق العربية ودعت الى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وتابع الحجرف أن القادة اتفقوا على «أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية». كما أشار إلى الاتفاق على «تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات» بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة «التغير المناخي والأوبئة والأمراض». كما أكد البيان الختامي للقمة على أهمية وتعزيز دور المرأة والشباب والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهة ثانية وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل مجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

وتم التأكيد على اللجان المختصة بأن تقوم بوضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

كما أكد القادة أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة «كورونا» (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض واللوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس.

كما أكد القادة أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي.

