عربيات ودوليات

الرياض- «واس»: استضافت المملكة العربية السعودية على مدى العقود الماضية العديد من قمم قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت الرياض والعلا منعطفين مهمين في كثير من القرارات والتحولات الخليجية التي أثمرت نتائجها وتجسدت لمصلحة شعوب المنطقة. وكانت القمة الحادية والأربعون التي أطلق عليها «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» وعقدت أعمالها في قاعة مرايا في محافظة العلا؛ في5 يناير 2021، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ هي آخر استضافة للمملكة. وسبق للمملكة العربية السعودية أن شرفت باستضافة أعمال الدورة عشر مرات بدءًا من الدورة الثانية، حيث حفلت بالكثير من التطورات والمبادرات والقرارات التي باتت تصب في خدمة المواطن الخليجي أولاً، ورفعة شأنه بصفته المكون الأول لدول المجلس.

