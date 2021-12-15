وطن النهار

التقى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين اصحاب الشكاوى والمعاملات وبحث الشكاوى المقدمة اليه، ووجه بسرعة حلها وفق ما يقتضيه القانون.

واكد الوزير على تسخير جميع الامكانات لازالة المعوقات امام معاملات المواطنين وايجاد حلول لها مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

يأتي هذا استمرارا للقاءات وزير الداخلية بالمواطنين كل يوم اثنين من كل اسبوع لبحث الشكاوى المقدمة اليه، والاشراف بنفسه على حلها، وتذليل المعوقات امامها.

يذكر ان وزير الداخلية يستقبل المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل اسبوع وذلك في الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم «25200641» خلال الدوام الرسمي، او عن طريق الواتساب رقم «96031116»، او البريد الالكتروني [email protected] او من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم «3» لتقديم الطلب والمستندات اللازمة وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفياً لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.

من جهة ثانية، استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في مقر وزارة الداخلية عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد مشاري الخالد وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا ومساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد.

ورحب الوزير بضيوفه، مثمنا الدور الايجابي لغرفة تجارة وصناعة الكويت في دعم الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص مؤكدا دعم المؤسسة الامنية لجهود غرفة تجارة وصناعة الكويت وتهيئة السبل لها لتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الهادف الى تحقيق التنمية في مختلف المجالات بالبلاد.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة الأمنية وغرفة صناعة وتجارة الكويت.

ومن جانبهم، اعرب الضيوف عن شكرهم وتقديرهم لوزير الداخلية على حسن الاستقبال، وما تقدمه الوزارة من خدمات لتذليل جميع العقبات التي تعترض عمل الغرفة ولتطوير التعاون المشترك بين الطرفين.

