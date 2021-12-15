وطن النهار

في اطار استراتيجية المؤسسة الامنية لرفع كفاءة منتسبيها، واستمراراً للتمارين المشتركة التي تنفذها وزارة الداخلية مع الجهات العسكرية والمدنية للارتقاء بمستوى الاداء والجاهزية، وقامت الادارة العامة لقوات الامن الخاصة ممثلة بادارة الوحدات الخاصة بمشاركة الادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية والقوة الجوية بوزارة الدفاع، وبالتعاون مع شركة البترول الكويتية بتمرين مشترك لمكافحة الارهاب على المنصات النفطية، وذلك بحضور مدير عام الادارة العامة لقوات الامن الخاصة اللواء فيصل العيسى وعدد من القيادات الامنية.

وفي ختام التمرين شكر اللواء العيسى المشاركين في التمرين ونقل لهم تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف مؤكدا ان القيادة العليا بوزارة الداخلية تحث دائما على اقامة تمارين مشتركة مع الجهات العسكرية والمدنية من خلال بيئات تحاكي الواقع الميداني، وذلك لتعزيز مستوى التنسيق والتعاون الميداني في ادارة المواقف الامنية الطارئة.

يأتي هذا ضمن البرنامج التدريبي لقوات الامن الخاصة في تنمية مهارات منتسبيها واكسابهم القدرات والخبرات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف والاحداث من خلال تكثيف التدريبات وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

