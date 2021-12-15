وطن النهار

افتتح رئيس مجلس إدارة نادي ضباط الشرطة اللواء الشيخ سالم النواف المخيم الربيعي للنادي، أمس الثلاثاء بمنطقة صبحان.

وقام اللواء النواف بجولة تفقدية داخل المخيم للوقوف على مستوى التجهيز والخدمات المقدمة وأماكن الترفيه وألعاب الأطفال والمطاعم والمقاهي والسوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية.

وأكد أن المخيم يبرز اهتمام نادي ضباط الشرطة بالرعاية الاجتماعية لمنتسبي النادي ويعزز التفاعل فيما بينهم وبين الوزارة ويعمل على ترسيخ العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الضباط، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة للتخفيف من أعباء العمل وبسط حالة من البهجة والفرحة للسادة الضباط.

