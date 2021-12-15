وطن النهار

تفقَّد رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، صباح أمس الثلاثاء، إدارة تدريب قوة الإطفاء وذلك للاطلاع على سير التدريبات العسكرية والمحاضرات النظرية للطلبة المستجدين والطلبة المستمرين في دورات الضباط وضباط الصف.

وشدد الفريق المكراد على التركيز بالبرامج والمهارات العلمية والعملية التي يتم إعطاؤها للطلبة خلال فترة تدريباتهم بما يمكنهم من التعامل مع أي أحداث في حياتهم العملية القادمة، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به القائمون على إدارة تدريب قوة الإطفاء في تسخير كل الإمكانات لصقل ورفع قدرات الطلبة المتدربين بأحدث العلوم لإعداد رجال الإطفاء بشكل عصري متكافئ مسلح بأحدث الأساليب العلمية.

رافق المكراد في الجولة ‏مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم ومدير ادارة تدريب قوة الاطفاء العقيد عبدالله سلطان أحمد.

