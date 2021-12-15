وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف ببطلان عقد الهبة ضد بعض الورثة، وحيث تتحصل اوراق الدعوى أن المحامي سلطان الطوالة حضر عن دعوى المدعى عليه والتي طالب فيها اصليا ببطلان عقد الهبة واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية‏ واعتباره تصرفاً لما بعد الموت ومخالفته لاحكام الميراث وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتباره وصية غير نافذة بحق المدعين لعدم إجازتهم لها ومحو هذا العقد من التسجيل.

وقد عجز المدعون عن إثبات من أن تلك الهبة هي وصية مضافة حيث إن المحكمة غير ملزمة بإجابة المدعين إلى طلبهم الاحتياطي بإحالة الدعوى إلى التحقيق ‏ما دامت أوراق الدعوى صالحة للفصل، ومن ثم فقد عقدت الهبة صحيحة بتوافر شروطها بين طرفيها بالإيجاب والقبول وانتقال الملكية للموهوب له بتسجيل القسيمة والعقد.

وقد تبين للمحكمة انه تم افراغ الهبة بمحرر رسمي وان المدعى عليه قد استلمها واستكمل البنيان عليها بقرضه المالي بقيمة 54 الف دينار المؤرخ سنه 1986 واستصدر امر البناء عليها كما أن الاوراق قد خلت من أي مستندات تثبت تخلي المدعى عليه وأن المحكمة تقيم قضاءها وفقا للمستندات و الأدلة والقرائن الموجودة في الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى ملزمة المدعين بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.

