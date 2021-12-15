أول النهار

غادر البلاد عصر امس ممثل صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر وعدد من كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها مملكة البحرين الشقيقة في عهده الميمون، متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وبعث سموه ببرقيتي تهنئة إلى أخيه الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي أعرب فيهما سموه عن خالص التهاني لهما وللشعب العراقي الشقيق بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيس الدولة العراقية مشيدا سموه بأواصر العلاقات التي تجمع الكويت وجمهورية العراق والتي تشهد تطورا وتعاونا وثيقا في مختلف المجالات ومواصلة العمل المشترك للارتقاء بأطر التعاون بينهما إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما المشتركة متمنيا سموه لهما موفور الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تهنئة مماثلة.

