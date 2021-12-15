أول النهار

تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر اتصالا هاتفيا من المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن تيموثي لندركنغ قدم خلاله المبعوث الأميركي الخاص شرحا عن آخر المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وأبرز الجهود التي يقوم بها في إطار دفع المسار السياسي لحل الأزمة في اليمن كما أعرب في الاتصال عن بالغ الثناء والتقدير لدور دولة الكويت وإسهاماتها ومساعيها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق. ومن جانبه، جدد الناصر التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لجميع الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم للأزمة في اليمن، مؤكدا على دعم دولة الكويت لمساعي الولايات المتحدة الأميركية وللاجراءات التي يقوم بها المبعوث الخاص في هذا الإطار. من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بصاروخ باليستي. وأوضحت (الخارجية) في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها. واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

