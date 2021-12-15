أول النهار

أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم حرص الهيئة الدائم على تعزيز مكانة الكويت في المحافل الدولية ذات الصلة بمنع الفساد ومكافحته.

وقال الابراهيم في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركة الهيئة في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمنتجع شرم الشيخ ان الهيئة تحرص على الالتزام الكامل بما تصادق عليه أمانة المؤتمر وفرق العمل من اتفاقيات دولية واقليمية لمكافحة الفساد.

واضاف أنه من المقرر أن تعقد (نزاهة) فعالية جانبية على هامش المؤتمر «تستعرض من خلالها تجربة الكويت الرائدة في مجالي منع ومكافحة الفساد والالتزام بتطبيق أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من خلال استعراض محاور عدة بهذا الشأن منها محور تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في اطار التعاون مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني».

واوضح الإبراهيم بمحور مبادرات التوعية والتثقيف والاعلام وتعزيز النزاهة والمساءلة في القطاع الخاص واشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد.

وبين أن جدول أعمال اجتماعات الدورة التاسعة للمؤتمر يتناول مناقشة بنود اجرائية وموضوعية عدة منها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات تبادل وتقديم المساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد. وقال الابراهيم ان المؤتمر يتناول كذلك آليات منع الفساد وأطر واجراءات استرداد وارجاع الموجودات المنهوبة نتيجة ارتكاب جرائم الفساد بالاضافة الى التباحث حول سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.

كما اشار الى أن مناقشات المؤتمر تتركز على آليات التعاون مع المنظمات والآليات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بمكافحة الفساد. ولفت الإبراهيم الى ان اجتماعات عدة ستعقد على هامش أعمال المؤتمر تتصل بعدد من الموضوعات ذات العلاقة بمقومات تنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وقرارات مؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وبحث سبل ترسيخ التعاون الدولي بهذا الصدد.

ويشارك وفد الهيئة في المعرض المقام بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ على هامش المؤتمر وذلك بعرض عدد من المطبوعات التي تتضمن الاستراتيجية وقانون تعارض المصالح وقانون الهيئة ومدونة السلوك.

