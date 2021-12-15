أول النهار

أطلقت جمعية النجاة مشروعا لإعادة بناء دار أيتام بمنطقة كوشاداسي بمحافظة آيدين التركية.

وقال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بالجمعية عمر الثويني ان هذه الدار تعرضت لأضرار جسيمة بسبب زلزال أكتوبر 2020 وتم أخذ قرار بإخلائها حرصا على سلامة الأيتام الذين كانوا يقيمون فيها.

وأوضح أن دار الأيتام تخدم 130 يتيما من الذكور والإناث وتحتوي على مركز لتحفيظ القرآن الكريم، ويدرس فيها الأيتام بداية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية.

وحث الثويني على المساهمة في هذا المشروع المهم، مشيرا الى انه سيتم تنفيذه من خلال مكتب جمعية النجاة في تركيا وبالتعاون مع جهات منفذة معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية.

وختم بالتأكيد على اهتمام جمعية النجاة بكفالة الأيتام ورعايتهم حيث وصل عدد الأيتام الذين تكفلهم الجمعية إلى 12 ألف يتيم، كما تقوم وفود من الجمعية بالتواصل المباشر مع الأيتام المكفولين، وتفقد أحوالهم وأسرهم، وتوزيع الهدايا عليهم في المناسبات والأعياد.

