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الرياض - الوكالات: أكدت القمة الخليجية الـ42 في الرياض أمس أن أي اعتداء على أي من دول مجلس التعاون الخليجي «هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعاً»، مشددة على تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات، فيما دعا ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي ترأس اعمال القمة الى بناء «تكتل اقتصادي خليجي مزدهر»... (طالع ص 17-16).

وعقدت اعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية امس في الرياض بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي. وترأس وفد الكويت الى القمة الخليجية ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة جميع التحديات. كما أكد البيان الختامي للقمة على تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والأعمال، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي....

وفي البيان الختامي للقمة، أكد مجلس التعاون أن «أي اعتداء على أي دولة خليجية هو اعتداء على جميع دول الخليج، مشدداً على العمل الجماعي وإزالة العقبات أمام العمل الاقتصادي المشترك. وجاء في البيان الذي تلاه الامين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف «التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها يتهددها جميعاً». وشدد المجلس، على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة جميع التحديات، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي وتعزيز دور المرأة والشباب. وتضمن البيان الاتفاق على العمل المشترك لتحقيق الأمن السيبراني، ومتابعة الرؤى الاقتصادية بين أعضاء المجلس.

وأكد البيان على أهمية إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين. وشمل البيان التأكيد على «أهمية تنسيق الجهود لبلورة سياسة خارجية موحدة تخدم تطلعات شعوبنا وتجنب دول المجلس الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية».

ودعا قادة «الخليجي» لبنان الى تنفيذ الإصلاحات، ومنع «حزب الله» من ممارسة نشاطاته الإرهابية في المنطقة.

كما شدد القادة على ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون بأي مفاوضات مع إيران.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة المفتوحة، اكد ولي العهد السعودي على ضرورة ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد الصف في وجه التحديات وأشاد بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا، مشيراً إلى أن بلاده مستمرة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الحل الدبلوماسي للنزاعات. وأكد الأمير محمد بن سلمان على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية، قائلاً «نتطلع اليوم لبناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة محفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل».

من ناحية أخرى أكد على أهمية دعم استقرار العراق. كما نوّه إلى ضرورة الوصول لحل سياسي في اليمن، مشيراً إلى أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل النزاعات. وأكد دور السعودية المفصلي في تجاوز التحديات. ولفت ولي العهد السعودي إلى أهمية التعامل بشكل جدي مع ملف إيران النووي. كما شدد على ضرورة منع أفغانستان من أن تصبح مصدر تهديد للمنطقة. بدوره، شدد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية دور السعودية في تجاوز التحديات، مؤكداً ضرورة الالتزام بمضامين بيان قمة العلا.

في حين اكد نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معتبراً الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات. وأشاد بنتائج جولة ولي العهد السعودي الخليجية الأخيرة.