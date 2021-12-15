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الرياض- واس: اكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تصريح صحافي لدى وصوله الرياض مساء امس أن انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرأي بين قادة دول المجلس «في كل ما من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسبات دولنا، ويؤدي إلى تحقيق تطلعات شعوبنا في مزيد من التكامل والازدهار، وصولاً لتحقيق الاتحاد»، مشيرا الى الدور البارز لمجلس التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الهادفة إلى مواجهة التحديات المحدقة بها والوصول إلى حلول سلمية وشاملة لمشكلاتها وأزماتها. من جهته أكد السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان، دعم السلطنة المتواصل لمسيرة مجلس التعاون. وأوضح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حقق منذ تأسيسه العديد من المنجزات في مختلف المجالات، وذلك إيمانًا بأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس، وتحقيقًا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل. وبين أن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة يلقي بظلاله على دول المنطقة ويتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى.