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عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتماعاً صباح امس ناقشت فيه تطورات الوضع الصحي والتقارير الميدانية المتعلقة بالوضع الوبائي في الكويت.

وقال وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح عقب الاجتماع إنه تم استعراض الوضع الوبائي العالمي، مطمئناً إلى أن الوضع الصحي في الكويت مستمر في الاستقرار، والأرقام جيدة رغم الارتفاع الطفيف في عدد الاصابات.

وأكد أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الكويت، لكنه أشار إلى وجود حالات إيجابية لمواطنين قادمين من أوروبا في الأيام الماضية تزيد على المعدلات السابقة، ما يثير التساؤلات والقلق. وأوضح أن وزارة الصحة تواصل إجراء الفحوص الجينية للمسافرين القادمين من جهات أوروبية عدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية وأهمها لبس الكمام في الأماكن المغلقة، وعدم دخول غير المحصنين لأماكن التجمعات والمجمعات.

وأشار إلى أن لجنة طوارئ كورونا مازالت في انعقاد مستمر لمتابعة التطورات، مشدداً على أنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر، وقال ان التطعيم والكمام هما السلاح في الوقت الحالي لمواجهة متحورات كورونا، داعياً إلى المبادرة لتلقي اللقاح سواء الجرعة الثانية لمن لم يتلقها، او الجرعة التعزيزية الثالثة.