الأولى

أصدرت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون تقنية المعلومات، وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالإنابة د. رنا الفارس، قرارا بتخفيض تأمين رسوم المخيمات الربيعية من 300 دينار إلى 100 دينار لكل مساحة تبلغ 1000 متر مربع، على ان تسترد بعد إزالة المخيم وتنظيف الموقع. تضمن القرار دفع 50 ديناراً رسوم الترخيص مقابل الخدمات العامة التي تقدّم لروّاد البر.

يذكر ان القرار اصبح نافذا بعد أن وافق عليه المجلس البلدي بناءً على اقتراح العضو أحمد هديان الذي استهدف التسهيل على مرتادي المخيمات وعدم تكليفهم مبالغ إضافية من أجل الاستمتاع بموسم التخييم.