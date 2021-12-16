قمة الرياض.. طموحات مؤجلة

آراء

قد نطلق عليها «قمة الطموحات المؤجلة» تلك التي عقدت بـ«الرياض» الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وقد ننطلق بها إلى مصاف أحلامنا، ورجاءات شعوبنا إذا ما أثمرت الجهود المبذولة، وإذا ما نتج عن الجنين الوليد آمالا كبيرة بحجم المرحلة.

إن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنعقد هذه السنة والمنطقة بل والعالم بأسره يكاد يخرج ببطء من جائحة كورونا رغم رسوخ تحوراتها، وارتدادات آثارها، ورغم حرص دول المنطقة وشعوبها بأن تتقدم بقية الأمم، وتنتصر مبكرا على التحدي الكبير والخطر الأكبر.

أما الملفات فمهما قيل عن مدى تطابقها مع المشكلات، وأما القضايا والآمال والطموحات، ومدى تماشيها مع الاحتياجات، فإن تلك القمة لا تتسم فقط بترسيخ المصالحة الخليجية وإزالة آثار إرهاصات تاريخها القريب، إنما بتأكيد التوافق الخليجي حول العديد من المؤجلات، والعديد من التحديات، أهمها ما يُقال وما يُثار حول حالة «اليمن غير السعيد»، ووضع التحالف العربي، وما يُقال وما يُثار عن النووي الإيراني ومدى الاتفاق الأممي حول جولات ماراثونية من المباحثات التي قد تخرج بلا شيء، وحول الوضع في العراق ولبنان وسورية، والأهم ما يجول وما يدور في كواليس دول مجلس التعاون الخليجي من تقارب وتوافق وخطى حثيثة نحو الاتحاد.

انتظرت الشعوب أكثر من 40 سنة وهي تتوقع من القمم السنوية قرارات فاعلة تصل إلى مستويات طموحاتها، وتركت هذه الشعوب سلة أحلامها معلقة على شهر ديسمبر حيث تلتئم هذه القمة وسط متغيرات متغيرة، وتقلبات متقلبة، وأوضاع دولية بل وإقليمية غير مواتية، وفي كل سنة ندعو من الله عز وجل أن يلهم قادتنا بالقرار الذي يصب في مصلحة شعوبها، وأن يوفقهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من أجل أن يعيش المواطن في هذه المنطقة بسلام وخير ورخاء وازدهار.

وبالفعل نجح القادة في استلهام بعض العبر والدروس، في استحضار تاريخنا التوافقي الشعبي، وفي الإشارة بالوصول إلى الوحدة الخليجية الكاملة بل وإلى الاتحاد الخليجي المتكامل.

ورغم الصعوبات التي تؤرق مخادع الحالمين، ورغم العثرات التي سلمنا بأنها سوف تزول عاجلا أم آجلا، إلا أن شعوب المنطقة مازالت تأمل في سوق خليجية مشتركة لا عقبات أمامها عندما تنساب السلع والخدمات والحوافز ما بين دول الإقليم، واعتبار القرار السيادي الذي تتخذه إحدى دول مجلس التعاون معمولا به ومفعلا على الفور في دول المجلس الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتماد الأكاديمي الوطني الذي تحظى به بعض جامعاتنا المحلية، لماذا لا يتم اعتماده تلقائيا من دون الحاجة إلى الموافقة عليه من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التبادل الطلابي والأكاديمي، والتعاون في مضامير البحث العلمي والجودة، لماذا لا تتوحد هياكلها، ولا تنسجم مناسكها مع بعضها البعض؟

الشروط والإحداثيات ربما تكون واحدة لكن القرارات لم تكن واحدة، الوسائل والأساليب ربما تكون متفقة مع بعضها البعض لكن الهدف رغم وجاهته مازال يغرد بمحليته الفائقة بعيدا عن اعتباراته الإقليمية المهمة.

إن صعوبة الخروج من النفق تكمن خليجيا في الوصول بالقمة إلى قرارات تتسق مع طموحات ومتطلبات القاعدة، والنزول بها من مناطقها الإنسانية المعتبرة، إلى واقعها العملي الآمن.

ننتظر من قمة الرياض أن يكون التعليم الخليجي هو المدخل إلى العصرنة ومواجهة المشاكل بالعلم وليس بالقرارات، بالمعرفة وليس بالتجريب في المراحل والمناسبات، وبالتحديث القائم على التكنولوجيا الرقمية بدلا من ذلك الذي يعتمد على آليات أكل عليها الدهر وشرب.

المطلوب من قمة الرياض أكثر على مستوى الملفات غير المنظورة، وأعمق في إطار المتطلبات الشعبية من تلك التي تنظم بروتوكولات زائلة، والأخرى غير المتوافقة مع أحلام وتطلعات المواطن الخليجي الوفي.

لقد بلغت منطقتنا واجتازت مراحل عدة من أجل النهوض باقتصادياتها والإقلاع عن مناطق غير مأهولة بالعلوم والفنون والآداب إلى أخرى تنعم في ربوع التكنولوجيا المحدثة والمعرفة الفائقة، وعلوم التواصل عن بُعد.

ونحمد الله ونشكر فضله أن القمة الخليجية تأتي هذه السنة وأمامنا فسحة من الأمل بأن نفكر في المستقبل بأمل، وأن نحاول صناعته مبكرا بأيدينا، وأن نبت في عوامله ومشاريعه وابتكاراته قبل غيرنا، وأعتقد أن هذا كله لا يخفى على قادتنا، وهو ما ليس على شعوبنا بالكثير.

