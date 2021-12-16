حول الرهن العقاري

آراء

يبدو أن التحضير لحل أزمة تمويل الرعاية السكنية يسير على قدم وساق وفي هذه المرة اختارت الحكومة أن تتنصل من مسؤوليتها في توفير المبالغ المالية لقرض مستحقي الرعاية السكنية وترغب في تقديم بديل على شكل قانون للرهن العقاري.

ليست المشكلة في تمويل القطاع الخاص الممثل بالبنوك للرعاية السكنية ولكن مشكلتنا هو ما يتسرب من تفاصيل حول طريقة هذا التمويل، وتأثير ما تريده الحكومة في حلها على الأسرة الكويتية.

فما تسرب أو نشر عن تفاصيل هذا القانون المرتقب يدفعنا من الآن للخوف والتوجس من تأثيره على معيشة الناس إذا تم تطبيقه وفق ما سمعنا وشاهدنا من أخبار.

في التفاصيل أهم الأخطار الموجودة هي فتح سقف المديونية في هذا القانون وعدم تحديدها بمبلغ القرض الاسكاني، ومعدل القسط وعدم ربط قسط الرهن العقاري بالمديونيات الاستهلاكية التي يأخذها الفرد من البنوك.

ويتحدثون عن رفع معدل القسط لـ65% بدل المعمول به حاليا وهو 40% وبحسبة بدو، يبلغ معدل راتب الكويتي 1459 ديناراً «حسب تقرير الشال نوفمبر 2020» أي انه في حال تطبيق هذا القانون وبهذا التوجه فسيصل قسط الرعاية السكنية أو بيت العمر إلى 950 وسيتبقى للمواطن 500 دينار.

500 دينار يعيش منها الفرد وأسرته ويلبي بها جميع احتياجاته الحقيقية لا الترفيهية، عاملة منزلية وقسط الماء والكهربا وماچلة البيت ومبالغ العلاج والكسوة من ملابس وغيره وجميع هذه الأمور أساسيات.

سيتحول هذا المواطن الذي يأخذ حقه الدستوري في وجود مسكن آمن له ولأسرته لأسير هذا القانون ولتتحطم حياته في سبيل تسديد ما عليه، كارثة جديدة ستتفوق على كارثة القروض والمعسرين التي عشنا تفاصيلها بسبب ضعف الرقابة من الحكومة على القروض وتفاصيلها وانتهت جزئياً بقرار الـ40% والذي ضمن لأي مواطن نسبة من راتبه تضمن له ولأطفاله الحياة الكريمة.

نحن أمام تغيير شامل في معيشة الأسر وما نطلبه اليوم ليس الغاء فكرة القانون فقط ولكن احتياطياً بالحرص على عدم اطلاق الأمر وتوسيعه بالحديث عن سقف 250 ألف دينار لقرض الرهن وأن يكتفي بشكل حصري على توفير الـ70 ألفا فقط لا أكثر، والذي ان لم يكن فستمتد آثار توفر هذه الأموال إلى أسعار سلع البناء وتضخمها وانعكاسها على أسعار البيوت المعروضة. تفاءلوا.

