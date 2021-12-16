ليلى لا تنسى

آراء

كانت بحق ليلة لا تنسى تلك التي قضيناها في ربوع احتفالات الجامعة الأهلية بتخريج الفوجين الخامس عشر والسادس عشر، وقد تكون شهادتي مجروحة كوني وليًا لأمر أحد الخريجين وهو نجلي إبراهيم، رغم ذلك آليت على نفسي إلا أن أقول كلمة حق لا يراد بها سوى الحق، وأن ألبي نداء الضمير عندما أتحدث عن تلك الليلة التي فاقت كل تصورات الحضور في مسرح الدانة العملاق بمنطقة الصخير في مملكة البحرين

لقد امتلأ المسرح بقاعاته ومدرجاته ومقاعده عن بكرة أبيه، ربما قبل انطلاق الحدث بأكثر من ساعتين، ثلاثة آلاف من الحاضرين وربما أكثر وسط كرنفال أكاديمي نادر الحدوث رغم حداثة الخروج من جائحة كورونا، ورغم برودة طقس تلك الليلة، ورغم تزامن الحدث مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك بل ومع اليوم المبارك لشرطتنا الباسلة.

لقد أثبتت الجامعة الأهلية يومًا بعد الآخر، وليلة بعد الأخرى أنها بمجلس إداراتها برئاسة الوجيه فاروق يوسف المؤيد ورئيس مجلس أمنائها الرئيس المؤسس البروفيسور عبدالله يوسف الحواج والهيئتين الأكاديمية والإدارية وكل منتسبي الجامعة، لقد أثبتت هذه المنظومة بأكملها أن في مملكتنا قدرات بشرية قادرة على التنظيم والإجادة، وأن في بلادنا من يستطيعون بحرفة ومهنية راقية على الخروج بالتظاهرات والفعاليات وجميع المناسبات بذلك الشكل الذي يليق برقي وتحضر هذا المجتمع العريق، خاصة وأن المتابع لمسارات الأحداث في تلك الليلة – ليلة الثاني عشر من ديسمبر الجاري بمسرح الدانة سوف يلحظ تلك التشكيلات التي صنعها المنظمون من أجل أن تظهر الفعالية وهي في أبهى حلة قشيبة، وفي أرقى مظهر حضاري يعبر عن حقيقة شعب البحرين وعن المدى الذي بلغته في بناء نهضتها.

لقد بذلت الجامعة الأهلية طوال سنواتها العشرين منذ انطلاقها كأول جامعة خاصة في المملكة جهودًا كبيرة من أجل أن تحظى بالتزكيات والمقامات الرفيعة في مضامير البحث العلمي على المستوى العالمي، وفي معايير جودة التعليم، وفي آليات خدمة المجتمع والتعاطي مع الاستدامة بمفهومها الأممي الواسع.

الجامعة الأهلية اليوم أمام مفترق طريق، إما أن تكون وإما أن تكون لا خيار أمامها سوى النجاح والتفوق ثم النجاح والتفوق، أما التحدي الأكبر فيتمثل في ذلك الماراثون العلمي الذي تخوضه الجامعة الأهلية مع زميلاتها في الإقليم من أجل أن تبني لها منصات انطلاق عالمية لتحاكي بها عصر الحداثة الرقمي بل وأن تقوم بالتعاطي معه على أعلى درجات التفهم والفهم لمقتضيات أمور صناعة المعرفة وتأهيل مخرجات الذكاء الاصطناعي.

إننا لنفخر بأن في بلادنا جامعة مثل الأهلية، وأن نجلنا الذي تخرج منها بعد سنوات من الدراسة الجادة والمواظبة على استلهام العبر والدروس والتجارب قد اكتسب بمتابعتي له العديد من المهارات التي تؤهله لسوق العمل وأي سوق عمل، إنه العلم ثم العلم ثم الإيمان بأننا «لم نؤت من العلم إلا قليلًاـ» وأن ليلتنا التي لن تنسى في معية «الأهلية» سوف تعقبها أيام أجمل وليالٍ أروع.

