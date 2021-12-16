روسيا تهدد بـ«رد نووي» على توسع «الأطلسي»

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عواصم- الوكالات: حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف من أن موسكو سترد «عسكريًا» وتنشر أسلحة نووية تكتيكية محظورة إذا لم يتعهد حلف شمالي الأطلسي بإنهاء توسعها شرقًا على حد تعبيره. وبحسب موقع «صوت أميركا» فإن تلك التصريحات تزيد من حدة المخاطر بشأن حدوث مواجهات بين موسكو والقوى الغربية بعد أيام فقط من عقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قمة افتراضية لمدة ساعتين بهدف نزع فتيل أزمة خطيرة عقب نشر الكرملين لأكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية.

وفي مكالمة هاتفية كرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للزعيم الروسي تحذيرات من أن أي تكرار لعام 2014 سيكون له «عواقب وخيمة» وأن أي «عمل مزعزع للاستقرار» من جانب روسيا سوف يقابل برد موحد من الدول الغربية. وبعد المكالمة بين جونسون وبوتين، أخبر ريابكوف وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الحكومية أن «رد روسيا سيكون عسكريًا إذا واصل حلف الناتو تسليح أوكرانيا. وأصر ريابكوف على أن «عدم إحراز تقدم نحو حل سياسي دبلوماسي يعني أن ردنا سيكون عسكريًا وتقنيًا»، وأضاف «ستكون هناك مواجهة» مشيرًا إلى أن روسيا سوف تنشر أسلحة محظورة سابقًا بموجب معاهدة القوات النووية متوسطة المدى التي أبرمها الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان والزعيم السوفييتي، ميخائيل غورباتشوف، في العام 1987.

في غضون ذلك أعلنت روسيا امس أنها أجرت تدريبات عسكرية مقررة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014 باستخدام منظومة الدفاع الجوي «إس-400» كما تقوم بمناورات أخرى بصواريخ إسكندر على بعد 100 كيلومتر فقط من الحدود الأوكرانية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تطالب فيه روسيا القوى الغربية بضمانات لعدم تمدد حلف شمال الأطلسي «الناتو» باتجاه حدودها.وقد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إجراء مفاوضات «فورية» مع الناتو والولايات المتحدة حول الضمانات التي ينبغي تقديمها لروسيا بشأن أمنها، على خلفية التوترات المتصاعدة على الحدود الأوكرانية الروسية.

في المقابل أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ «إجراءات غير مسبوقة» ضد روسيا إذا صعدت تصرفاتها العدائية ضد أوكرانيا. وقالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي، إن التكتل عمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج في روسيا، وفق «رويترز». وقالت «بالطبع نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية غير مسبوقة ستكون لها عواقب وخيمة على روسيا».

