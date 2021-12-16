«نيويورك تايمز» تحذِّر الغرب: روسيا لديها «حليف جيوسياسي» هو الصين

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية من الولايات المتحدة قد يكون ليدها الكثير من الحلفاء ولكن روسيا لديها الصين موضحة أن تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حضوره حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، يتناقض مع قرار الرئيس الاميركي جو بايدن بمقاطعة تلك الألعاب. وقالت الصحيفة ان موقف الزعيم الصيني شي جينبينغ كشف عن موقف الصين من محاولات الولايات المتحدة «تكوين صداقات» مع الدول الأخرى ضد المنافسين الجيوسياسيين حيث قال إن الصين وروسيا «يدافعان عن المعنى الحقيقي للديموقراطية وحقوق الإنسان». وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن هذا الموقف بمثابة رسالة كان من المفترض على ما يبدو أن تتناقض مع «القمة من أجل الديموقراطية» التي نظمها بايدن الأسبوع الماضي.

وجمع لقاء قمة عبر تقنية الفيديو امس بوتين وشي لمدة ساعة ونصف الساعة وناقش الزعيمان في القسم المفتوح من المحادثة الحوار الثنائي وتطرقا بشكل عرضي إلى جدول أعمال دولي.

