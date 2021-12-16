رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى إرساء ثقافة الحوار ونبذ العنف في البلاد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس على ضرورة إرساء ثقافة الحوار في المجتمع ونبذ العنف، مشيرا إلى أن على السلطات البحث عن أسباب التطرف الشديد ونشأته في البلاد. جاء حديث الكاظمي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر محلي في العاصمة بغداد تحت عنوان «التطرف العنيف وأشكال مواجهته الحالة العراقية».

وقال الكاظمي وفق بيان لمكتبه «علينا البحث في أسباب تورط بعض شبابنا بالعنف، وعلينا كشف الأسباب ومنها التخلف، والجهل وإهمال الصحة والتعليم، وعدم الاهتمام بكرامة الإنسان». وأضاف «العنف في مجتمعنا له أسباب، ومنها تقصير الدولة والحكومات، وعلينا التعاون جميعاً لمعالجتها، والأهم هو البحث عن أسباب التطرف الشديد والبحث في ظروف نشأته في العراق». وأكد الكاظمي، أن «الحوار هو الحل وعلينا أن نستنبط الدروس مما حصل ومن أسبابه وأن ننتصر على ثقافة العنف، وأن ننتصر لثقافة الحوار». وأضاف أن «العراق متميز بتنوّعه، وعلينا أن نحوّل هذا التنوع إلى مصدر للقوة، بدلا من الضعف، وعلينا أن نقبل بالتعددية والاختلاف في وجهات النظر». وتابع «علينا العمل سوية لمواجهة آفة الفساد، وقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة لمواجهته وما زالت التهديدات مستمرة وعلنية للجنة مكافحة الفساد».

على صعيد اخر، شدد قائد العمليات المشتركة في العراق، اللواء الركن عبد الأمير الشمري، على أن المباحثات الأخيرة مع واشنطن كانت استكمالاً للمباحثات السابقة المتعلقة بسحب القوات المقاتلة للتحالف الدولي. وأضاف في تصريحات لقناة «العربية الحدث» أن بلاه اتفقت مع واشنطن على بقاء المستشارين وإبقاء التعاون الاستخباراتي والدعم اللوجستي موضحاً أن التحالف الدولي سيستمر بدعم القوات العراقية لوجستياً وبالاستشارة والتبادل المعلوماتي. كما كشف أن العراق يملك قائمة بأعداد القوات القتالية التي انسحبت وأعادت انتشارها خارج حدوده، مشيراً إلى أن وحدات الباتريوت في قاعدتي عين الأسد وحرير وقوة من المارينز والوحدات الخاصة، تعدّ من ضمن القوات التي انسحبت.

من جهة أخرى أكد على أن واجبات بعثة «الناتو» في العراق كانت واضحة وتتعلق بتطوير المؤسسات في وزارتي الداخلية والدفاع، مشدداً على أن واجبات «الناتو» تختلف عن واجبات التحالف الدولي. وتابع أن قوات التحالف الموجودة حالياً تتواجد من دون قوات قتالية، وهي مستقرة في القواعد العراقية وحمايتها الخارجية مؤمنة من قبل الجيش العراقي.

كما لفت إلى عدم وجود أية معسكرات تخضع لسلطة التحالف الدولي بالكامل، مؤكدا على التزام القوات العراقية بحماية أرتال التحالف الدولي وقواتها المتواجدة في القواعد.

وأوضح المسؤول أن قيادة عمليات بغداد لديها خطط وإجراءات كاملة لحماية البعثات الدبلوماسية في العاصمة، مؤكدا على أنها لن تتهاون مع أي عملية استهداف تطال البعثات الدبلوماسية.

في سياق متصل، لفت الشمري إلى أن جهاز المخابرات الوطني يقوم بعمل رائع في كشف الخلايا الإرهابية حتى خارج الحدود. كما أفاد أن وكالة الاستخبارات تقوم بعمل جبار في ملاحقة وتفكيك خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي، كاشفاً أن التنظيم استغل الفراغات في المناطق المشتركة بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق. وأعلن عن أن قيادة قوات حرس الحدود استلمت كل الشريط الحدودي مع سورية، مؤكدا أن الجيش سيكون خطاً ثانياً لسد الثغرات. كذلك لفت إلى أن القوات العراقية حفرت خندقا بطول 200 كيلومتر على الحدود مع سورية وأنها مستمرة في الحفر.

