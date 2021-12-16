بلينكن: مستعدون دائما لبيع أبوظبي مقاتلات «إف- 35»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس أن الولايات المتحدة «مستعدة» دائما لبيع طائراتها من طراز «إف-35» للامارات العربية المتحدة التي تحتج على الشروط التي تعتبرها مرهقة لحصول عملية البيع. وتهدّد الامارات بإلغاء صفقة شراء مقاتلات «إف-35» على أساس «متطلبات تقنية، وقيود تشغيلية سيادية» و«تحليلات لجدوى التكاليف أدت إلى قرار إعادة النظر». وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في كوالالمبور خلال جولة في جنوب شرق آسيا «في شـأن مقاتلات «إف-35» وطائرات من دون طيار، نحن دائما مستعدون للقيام بخطوة إلى الأمام في المسألتين إذا كان هذا ما تريده الامارات». ولم يُحدّد طبيعة الشروط الأميركية مكتفيًا بالحديث عن أهمية «ضمان» أن تُحافظ اسرائيل على «تفوقها» التكنولوجي العسكري في الشرق الأوسط. وأضاف «إذًا نُريد أن نتأكّد من أننا قادرون على القيام باختبار معمّق على كل التكنولوجيات المُباعة أو المنقولة إلى شركاء آخرين في المنطقة، بما فيهم الامارات». وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن واشنطن تصر على شروط لضمان عدم تعرض أنظمة المقاتلة «إف-35» لتجسس صيني. وتشمل صفقة البيع التي تمت الموافقة عليها في الأسابيع الأخيرة من ولاية دونالد ترامب خمسين مقاتلة «إف-35» و 18 طائرة من دون طيار من طراز «إم كيو 9» وصواريخ جو-جو وصواريخ جو- أرض، بقيمة 23 مليار دولار. وقال مسؤولون من الدولتين إنهم يأملون في التوصل إلى اتفاق. الى ذلك قال مسؤول إماراتي إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات «إف-35». وقال المسؤول في بيان إلى «رويترز» في تأكيد لتقرير «وول ستريت جورنال» ان « الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد أدى إلى إعادة التقييم». وأضاف «الولايات المتحدة ما زالت المورد المفضل لدولة الإمارات فيما يتعلق بمتطلبات الدفاع المتقدمة وقد يعاد فتح المناقشات بشأن الطائرة «إف-35» في المستقبل». ومضى يقول إن هناك مناقشات «لمعالجة شروط أمن الدفاع المشترك من أجل الشراء». وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في وقت سابق إن الشراكة الأميركية مع الإمارات أكثر أهمية وتعقيدا من بيع الأسلحة وإن واشنطن ملتزمة بالعمل مع أبوظبي للإجابة على تساؤلاتها. وأضاف «سنصر دائما على مجموعة مختلفة من المتطلبات الخاصة بالاستخدام النهائي كمسألة تتعلق بالقانون والسياسة».