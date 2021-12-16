البحرين تحتفي بعيدها الذهبي.. مسيرة بقفزات عملاقة

عربيات ودوليات

تحتفل البحرين اليوم بـ«اليوبيل الذهبي» العيد الوطني الـ 50 للمملكة والذكرى الـ22 لتسلم عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم فى البلاد. وتحيي مملكة البحرين أعيادها الوطنية التى تشكل إحياءً لذكرى قيام المملكة البحرينية فى عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى لمقاليد الحكم. وتتبع البحرين تقليدا في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني وهو عيد الاستقلال عن بريطانيا فى 14 أغسطس عام 1971، ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة فى 16 ديسمبر. وبهذه المناسبة تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة.

وتزامناً مع هذه المناسبات، تقام احتفالات الأعياد الوطنية فى مملكة البحرين، عبر عروض الألعاب النارية على مدار يومين. وينقل تلفزيون البحرين فعاليات الألعاب النارية على الهواء مباشرة، وفقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

وتم تزيين الشوارع الرئيسة بأعلام البحرين والإنارة الليلية فيما تم تطوير الشوارع وزراعتها بالأزهار والمسطحات الخضراء بما فيها شارع خليج البحرين المؤدي إلى حلبة البحرين الدولية.

وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971 نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.

وشكل السادس عشر من ديسمبر من العام 1971 نقطة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث والخليج عموماً حيث نالت البحرين استقلالها بعد نضال طويل ضد الهيمنة الأجنبية بدأ من عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حتى إعلان الاستقلال في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

وحافظت البحرين على علاقات استراتيجية راسخة مع مختلف دول العالم بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة وتصدرت الدول الداعمة للقضايا العربية برصانتها المعهودة وتأثيرها الفاعل في مختلف المحافل الدولية دون ضجيج إعلامي ودون خطابات عاطفية براقة.

وحققت المملكة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ الإنساني قفزات تاريخية عملاقة في التنمية والبناء والتعليم واتاحة اقتصاديات مستدامة وموازية للموارد النفطية كالسياحة لما تمتلكه من مخزون تاريخي وحضاري يمتد لأكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد. اضافة الى التجارة والخدمات اللوجستية والبنوك حتى غدت المنامة عاصمة لكل الهياكل المالية الكبرى في العالم.

وفي عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تشهد البلاد طفرة نوعية في الحقوق والحريات والعدالة والمساواة والإصلاح وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية لتمكين المرأة والشباب وتشجيع الإبداع والابتكار وإطلاق جميع الطاقات الوطنية ودعم وإشراك كل فئات المجتمع البحريني في البناء والتنمية والإبداع.

وحققت إنجازات مشهودة ورائدة على صعيد الإصلاح السياسي والديموقراطي والتنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل وما كفله «الميثاق الوطني» من احترام للحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات وتعزيز المشاركة الشعبية. وتمكنت البحرين عبر دبلوماسيتها من دعم مكانتها الخارجية وتعزيز صورتها كبلد آمن للتعايش والتسامح كما ان لها حضورا في كل المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الخليجية والعربية والإسلامية والدولية ذات الاهتمام. وفي المجال الأمني نجحت في تبني الخطط والمشروعات الرامية للتصدي للجريمة والإرهاب بكل أشكالهما وأنواعهما.

ويحظى القطاع المصرفي باهتمام كبير في مملكة البحرين فإنه يمثل احد اهم اعمدة استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.

وفي المجال الصحي قامت البحرين بتكثيف الجهود الوقائية تعزيزا للأمن الصحي الاستباقي عبر المتابعة المستمرة للمستجدات العالمية بالتجارب المتعلقة باللقاحات ووضع الخطط لتوفير اللقاح الآمن والمعتمد بكل يسر وسهولة للمواطنين والمقيمين كافة.

كما انها نجحت في استضافة سباقين متتاليين لـ«فورمولا 1» خلال مدة وجيزة وبنجاح يؤكد ما تتمتع به البحرين من خبرات وطنية في استضافة وتنظيم المسابقات الرياضية الدولية على أرضها. وتعتبر مملكة البحرين اول دولة تنظم مثل هذا النوع من الرياضات في منطقة الشرق الاوسط التي بدأت فيها عام 2004 وجذبت من خلال السباق الجماهير من مختلف انحاء العالم.

