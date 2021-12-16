الجامعة العربية تحتفل: البحرين تلعب دوراً محورياً في محيطها

عربيات ودوليات

نظمت احتفالية بمناسبة العيد الوطنى لمملكة البحرين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشاركت في الاحتفالية الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، والتي رصدت خلال كلمتها الدور المحوري الذي تلعبه مملكة البحرين، في إطار محيطها العربي. وأشارت أبو غزالة أن التاريخ سجل لمملكة البحرين أدواراً محورية في المنطقة العربية، ومنذ انضمامها إلى الجامعة العربية بعد استقلالها في عام 1971، وحيث اسهمت على مدى السنوات السابقة بفاعلية في اعمال الجامعة مع التزامها الأكيد بميثاقها ومبادئها وتفاعلها الكبير مع هموم الأمة العربية وقضاياها وحقوقها، ودعم قضاياها المصيرية، وتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك والمنظمات الإقليمية وفي مقدمتها جامعة الدول العربية، كضرورة قومية ملحة تفرضها التحديات الراهنة.

