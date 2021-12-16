السفير المالكي: مملكة البحرين ماضية في مسيرة التنمية والرخاء

عربيات ودوليات

بمناسبة العيد الوطني المجيد لدولة البحرين، قال سفير المنامة لدى الكويت صلاح المالكي في تصريحات ادلى بها لتلفزيون الكويت ان لي عظيم الشرف أن أرفع إلى مقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك المفدى حفظه الله مقاليد الحكم».

وأضاف: كما يطيب لي في هذه المناسبة السعيدة على قلب كل بحريني وبحرينية أن أشارك فرحة الاعياد الوطنية لمملكة البحرين كل المواطنين البحرينيين الكرام المقيمين في الكويت الشقيقة بين أهلهم وذويهم، داعين المولى -عز شأنه- أن يحفظ الكويت بقيادة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وبمساندة عضيده سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد الأمين، وجميع أفراد الشعب الكويتي الشقيق الذين يشاركوننا اليوم هذه المناسبة ما يعكس المكانة والمنزلة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين وشعبها، وتؤكد على العلاقة الراسخة والمتميزة ووشائج الصلة والقربى بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستطرد سفير مملكة البحرين قائلا: إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمساندة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، مستمرة في مسيرة التنمية والرخاء في سبيل تحقيق الغايات المرجوة نحو النماء والازدهار لما فيه صالح مواطنيها وكل من يعيش على ارضها وترسيخ مبادئ السلم والسلام والتعايش والأمن والاستقرار في محيطها الاقليمي والدولي.

وختم بقوله: لا شك أن هذه المناسبة السعيدة تجدد النهج التاريخي الراسخ والواضح والدور الذي تقوم به مملكة البحرين، وفقًا للأعراف والمبادئ الدولية لتحقيق هذه الغايات السامية.

حفظ الله مملكة البحرين ودولة الكويت من كل مكروه وأدام الله العز والفخر لقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

