loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الدوري الإنكليزي مهدَّد بالتعليق


كشفت تقارير إعلامية أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز تخشى إمكانية تعليق الموسم، بعد ارتفاع أعـداد المصابين وسط الأندية. وذكرت التقارير أن الوضعَ الحالي بتأجيل بعض المباريات قد يكون البداية لمزيد من التأجيل، وذلك في ظل الانتشارِ السريع لمتحور أوميكرون، مقابل البـطء في عملية تلقيح اللاعبين أو منحهم الجرعة المعـززة. هذا وأعلنت خمسة أندية حتى الآن وجود مصابين بكورونا في صفوفها حاليا، وعلى رأسها توتنهام ومان يونايتد حيث اضطـرا لإغلاق مقريهما التدريبيين، إضافة إلى تأجيل مباريات لهما، فيما أعلنت أندية ليستر سيتي وأستون فيلا ونوريتش سيتي وجود حالات إيجابية لديها.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة