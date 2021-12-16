الدوري الإنكليزي مهدَّد بالتعليق

دوليه

كشفت تقارير إعلامية أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز تخشى إمكانية تعليق الموسم، بعد ارتفاع أعـداد المصابين وسط الأندية. وذكرت التقارير أن الوضعَ الحالي بتأجيل بعض المباريات قد يكون البداية لمزيد من التأجيل، وذلك في ظل الانتشارِ السريع لمتحور أوميكرون، مقابل البـطء في عملية تلقيح اللاعبين أو منحهم الجرعة المعـززة. هذا وأعلنت خمسة أندية حتى الآن وجود مصابين بكورونا في صفوفها حاليا، وعلى رأسها توتنهام ومان يونايتد حيث اضطـرا لإغلاق مقريهما التدريبيين، إضافة إلى تأجيل مباريات لهما، فيما أعلنت أندية ليستر سيتي وأستون فيلا ونوريتش سيتي وجود حالات إيجابية لديها.

