سباعية لسيتي في مرمى ليدز

دوليه

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الانكليزي الممتاز وابتعد مؤقتًا بفارق أربع نقاط عن ليفربول، بإذلاله ضيفه ليدز يونايتد بسباعية نظيفة أول من أمس ضمن المرحلة السابعة عشرة التي استمرت فيها فوضى فيروس كورونا العائد بقوة. ورفع سيتي رصيده الى 41 نقطة متقدمًا بأربع نقاط عن ليفربول الذي يستضيف نيوكاسل اليوم وخمس عن تشلسي الذي يستقبل ايفرتون في اليوم ذاته.

واستمرت فوضى تفشي فيروس كورونا وتسببت بتأجيل مباراة مان يونايتد أمام مضيفه برنتفورد في الامسية ذاتها بسبب إصابات بين لاعبي وموظفي «الشياطين الحمر»، بعد أن أرجأت مباراة توتنهام وبرايتون الاحد في المرحلة السابقة لإصابات في صفوف الفريق اللندني.ويثير تفشي «كوفيد-19» قلق المسؤولين في الكرة الإنكليزية بشكل متزايد، نظراً لانتشار المتحور الجديد «أوميكرون» في جميع أنحاء إنكلترا، مما تسبب في مزيد من القيود الصارمة.وكانت رابطة الدوري كشفت الإثنين عن 42 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في مايو 2020.

وحقق سيتي انتصاره السابع تواليًا في الدوري بفضل أهداف فيل فودن (8)، جاك غريليش (13)، البلجيكي كيفن دي بروين (33 و62)، الجزائري رياض محرز (48)، جون ستونز (74) والبديل الهولندي نايثن آكيه (78).

وفي مباراته التدريبية رقم 568 مع الاندية، كانت هذه المرة الاولى التي تتلقى فيها شباك المدرب الارجنتيني مارسيلو بييلسا سبعة أهداف، وفق موقع «أوبتا» للاحصاءات. وهذا ثاني أكبر فوز لسيتي في الدوري الانكليزي بعد أن اكتسح واتفورد 8-0 في سبتمبر 2019.

وأحرز سيتي فوزه الاول على ليدز في الدوري منذ يناير 2003، بعد أن حقق الاخير المفاجأة في الموسم الماضي الذي عاد فيه الى دوري النخبة بعد غياب 16 عامًا، بإسقاطه سيتي في عقر داره إيابًا بعد أن تعادلا ذهابًا، علمًا أن ليدز كان فاز وتعادل ضد منافسه في موسمه الاخير في دوري الاضواء في 2003-2004. ودخل وصيف بطل أوروبا المباراة بعدما وقع في ثمن نهائي دوري الأبطال ضد سبورتينغ البرتغالي الاثنين في القرعة المعادة بسب خطأ فني، فيما كان خصمه في القرعة الأولى فياريال الاسباني بطل «يوروبا ليغ». وتجمد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر. وفي مباراة أخرى، عاد أستون فيلا الى الانتصارات من بوابة نوريتش المتذيل بهدفي جايكوب رامسي (34) وأولي واتكنز (87) ليرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا.

