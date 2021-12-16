بايرن بطل الخريف

دوليه

حسم بايرن ميونيخ، الساعي الى تتويجه العاشر توالياً في الدوري الألماني، لقب بطل الخريف الشرفي قبل مباراته الأخيرة لعام 2021، وذلك باكتساحه مضيفه شتوتغارت 5-0 بفضل ثلاثية لسيرج غنابري وثنائية للبولندي روبرت ليفاندوفسكي أول من أمس في المرحلة السادسة عشرة.

وشاءت الأقدار أن يتوج العملاق البافاري بلقب بطل الخريف مرتين في عام واحد، وذلك لأن النصف الأول من الموسم الماضي امتد لما بعد العطلة الشتوية التقليدية في ألمانيا.

ورفع فريق المدرب يوليان ناغلسمان رصيده الى 39 نقطة وابتعد في الصدارة موقتا بفارق 9 نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند، ما سمح له بإنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة قبل مباراته الأخيرة لهذا العام ضد فولفسبورغ غدا.

ويأمل النادي البافاري أن يصب التاريخ في صالحه بإحرازه لقب الخريف الشرفي للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، لأنه توج بطلاً للدوري في 21 من المواسم الـ24 السابقة التي أنهى فيها العام متصدراً. وأكد بايرن تفوقه التام على شتوتغارت الذي خسر 18 من مواجهاته الـ19 الأخيرة ضد النادي البافاري، والمباراة الوحيدة التي لم يفز بها الأخير في هذه السلسلة كانت في المرحلة الرابعة والثلاثين من موسم 2017-2018 حين خسر على أرضه 1-4 لكنه كان حاسماً للقب.

ومنذ التعادل السلبي في أكتوبر 2009، فاز بايرن بجميع مبارياته العشر على ملعب شتوتغارت في ثاني أطول سلسلة خسائر لفريق على أرضه ضد نفس المنافس، بعد فيردر بريمن الذي خسر 12 مباراة متتالية بين جمهوره بين 2010 و2021 ضد... بايرن بالذات. ولا يبدو أن أحداً قادرٌ هذا الموسم على الوقوف بوجه زحف بايرن رغم التغيير الفني الذي حصل برحيل هانزي فليك من أجل الاشراف على المنتخب الوطني وقدوم ناغلسمان.

