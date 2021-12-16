بوكا جونيورز بطل «كأس مارادونا»

دوليه

توج بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب كأس مارادونا، عقب فوزه أول من أمس على برشلونة الإسباني 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الاصلي على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، في مباراة ودية تخليداً لذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا. وأقيمت المواجهة بعد قرابة العام من وفاة «الولد الذهبي» في 25 نوفمبر 2020، عن 60 عاماً متأثراً بنوبة

قلبية بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ. وحضرت المباراة عائلة

المتوج بكأس العالم في مونديال المكسيك 1986، وعدد كبير من رؤساء الأندية السعودية، واللاعبين السابقين والحاليين، إلى جانب عدد من الإعلاميين الذين توافدوا من

عدة دول لتغطية المباراة، فضلاً عن حضور جماهيري كبير. وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995،

في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة.

ولعب أيضاً بألوان برشلونة لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله

إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.

وتقدم برشلونة الذي شارك بالفريق الرديف بهدف فيران جوتغلا (51) وأدرك بوكا جونيور التعادل بهدف إتشيكييل سيبايوس (76).

وشارك مع برشلونة للمرة الأولى لاعبه البرازيلي داني ألفيش (38 عاماً) العائد إليه كلاعب حر بعدما غادر النادي الكاتلوني في يونيو 2016، على أن يشارك مع فريقه الجديد-القديم في المباريات الرسمية اعتباراً من يناير المقبل.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل لجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي حسمها الفريق الارجنتيني لصالحه.

