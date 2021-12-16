كوري سيد «الثلاثيات» المطلق

دوليه

بات نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري صاحب اعلى عدد من الرميات الثلاثية في تاريخ الدوري الاميركي لكرة السلة عندما نجح في تسديدتين من خلف القوس في مطلع مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس في طريقه الى الفوز 105-96.

وكان كوري (33 عاما) في حاجة الى النجاح في تسديدتين ثلاثيتين ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسم راي الن (2973 رمية ثلاثية)، فحقق الاولى بعد اقل من دقيقتين على بداية المباراة معادلا رقم الاخير، ثم اضاع فرصة تحطيم الرقم من محاولة ثانية، لكن الثالثة كانت ثابته وجاءت قبل نهاية الربع الاول بـ7 دقائق و33 ثانية ليرفع رصيده الى 2974 رمية ثلاثية على ملعب ماديسون سكوير غاردن الشهير في نيويورك ليحتفل مع زملائه بهذا الانجاز. وعلق كوري على انجازه بقوله «كانت مشاعر كثيرة تختلجني قبل تحطيمي هذا الرقم. لقد بذلت جهودا كبيرة لكي اصل الى هنا. انه حلمي منذ ان لعبت كرة السلة». اما مدربه ستيف كير فقال فقال عن رد فعل الجمهور داخل الملعب بقوله «انه شلال من الحب والمساندة حظي به ستيفن من الجميع داخل هذا المبنى». اما زميله في الفريق درايموند غرين «انها العظمة». وكوري في طريقه الى تحقيق 400 رمية ثلاثية خلال الموسم الحالي ما سيرفع رقمه القياسي الى اكثر من 3200 رمية علما بانه انهى المباراة بتسجيله 5 مرات في هذا الاختصاص رافعا رصيده الى 2977.

ولم يتأثر بروكلين نتس بغياب سبعة لاعبين بداعي فيروس كورونا ونجح في الخروج فائزا على تورونتو رابتورز 131-129 بعد التمديد. وتألق نجم نتس كيفن دورانت وسجل تريبل دابل مع 34 نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاسمة واضاف باتي ميلز 30 نقطة (رقم قياسي شخصي هذا الموسم) علما بان الاخير سجل الثلاثية التي جرت الفريقين الى التمديد قبل نهاية الوقت الاصلي ب13 ثانية. كما تغلب فينيكس صنز على بورتلاند ترايل بلايزرز 111-107 بعد التمديد ايضا.

