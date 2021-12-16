صراع بين الأهلي وبيراميدز على ياسين

دوليه

دخل الأهلي وبيراميدز في سباق للفوز بخدمات أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وظهر أحمد ياسين بصورة جيدة مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 بعدما ضمه البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة للقائمة ومنحه الثقة خاصة بعد إصابة أحمد حجازي. وتلقى اللاعب اتصالات من الأهلي للحصول على موافقة مبدئية منه قبل التفاوض مع ناديه لضمه ورحب أحمد ياسين بالأمر. أما بيراميدز فيخطط لتدعيم دفاعه بأحمد ياسين البالغ من العمر 24 عاما بعد مستواه المميز،وتواصل بيراميدز أيضا مع ياسين الذي أبلغ إدارة بيراميدز بارتباطه بعقد مع البنك الأهلي وأن قرار رحيله في يد مجلس الإدارة التي سيكون لها كل الحق في تحديد مصيره.

